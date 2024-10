A Catania fucilata contro un 53enne: ferito ad un braccio mentre era in auto

Catania

E' accaduto in via Balatelle. L'uomo è stato portato in ospedale

Sparatoria in via Balatelle, a Catania. Un uomo è stato ferito al braccio mentre si trovava in auto con un colpo di fucile. Non è ancora chiaro se la vittima stesse parcheggiando la macchina per far rientro a casa o stesse parlando con qualcuno, che poi ha fatto fuoco.

Il cinquantatreenne è stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto prima sono arrivate le Volanti e poi gli investigatori della squadra mobile, che stanno conducendo l’inchiesta coordinata dalla procura. Alcuni poliziotti sono andati in ospedale per poter raccogliere le prime dichiarazioni del ferito. Il movente sarebbe collegato a problemi di natura personale. Già esclusa la pista mafiosa.

