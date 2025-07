A Catenanuova, il Comune più caldo d’Europa, 38 gradi di sera

temperature torride

Giornata infuocata sull'Isola, superati i 40° in tre province

Alle 19, a Catenanuova, comune dell’Ennese che ha fatto registrare la temperatura record per il caldo in Europa con 48,5 gradi raggiunti il 20 agosto del 1999, il termometro segna ancora 38 gradi. Una giornata torrida senza sole, con un caldo soffocante e l’acqua che arriva ogni due giorni. La gente si siede al bar ordinando granita e brioche per trovare un po’ di refrigerio. Le brioche sono quelle di Nuccio Daidone, 85 anni, pasticcere da quando aveva 10 anni che continua a lavorare nel suo laboratorio dove i forni sono grandi quanto stanze. Per lui non valgono le raccomandazioni di stare in casa nelle ore più calde. Alle 7 del mattino è il primo a entrare in pasticceria e l’ultimo la sera a uscire.

«Domani è atteso il picco – dice il figlio Salvo, anche lui pasticcere – ma per fortuna è il nostro giorno di chiusura e andremo in piscina. La difficoltà a cui fare fronte al caldo Catenanuova ci è abituata, è soprattutto anche la carenza di acqua. Finora non abbiamo avuto problemi, L’acqua erogata ogni due giorni è sostenibile. Speriamo che non si allunghi la turnazione».Anche il sindaco Antonio Impellizzeri, è ottimista: “l’emergenza caldo a Catenanuova c’è sempre stata – dice – ma non parlerei di emergenza acqua perché, comunque, grazie a quella dei pozzi intercomunali e del lago Cartolari, ai piedi dell’Etna, arriva ogni due giorni».