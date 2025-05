IMMIGRAZIONE

A Lampedusa sbarchi senza sosta, anche all’Isola dei Conigli: oltre 1.000 migranti nell’hotspot

Disposto per questa sera il trasferimento di 260 persone e per domani un volo Oim per Roma che sposterà 178 migranti,

Di Redazione | 02 Maggio 2025

Tre barchini e due gommoni, con un totale di 157 migranti, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa dalle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Salgono a 9, con 357 persone, gli approdi di oggi sulla maggiore delle isole Pelagie. A comporre i gruppi da un minimo di 24 ad un massimo di 42 persone, tutte salpate dalla Libia, ivoriani, egiziani, eritrei, malesi, siriani, somali e pakistani. Sessantotto migranti sono stati rintracciati e bloccati, subito dopo lo sbarco, nei pressi dell’Isola dei Conigli dai finanzieri della tenenza. Trenta invece sono stati intercettati sulla spiaggia di Cala Pisana dai carabinieri che hanno anche sequestrato il barcone di 10 metri salpato da Garabulli in Libia. Nessuno stop agli approdi a Lampedusa, quindi: al momento all’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 1.052 ospiti. Disposto per questa sera il trasferimento di altre 260 persone e per domani un volo Oim per Roma che sposterà 178 migranti, 78 resteranno nel Lazio e gli altri andranno nelle strutture d’accoglienza della Campania. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati