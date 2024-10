A Marsala arrivati 14 migranti su un peschereccio

NEl trapanese

Sono stati tutti tratti in salvo i 14 migranti che questa mattina, di fronte al monumento ai Mille di Marsala (Trapani), si sono gettati in mare dopo che il peschereccio sul quale si trovavano, proveniente dalle coste africane, si è incagliato nel basso fondale. Si tratta di 13 uomini e un ragazzino.Sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera, i carabinieri, la polizia e i vigili urbani di Marsala, per soccorrere le persone. Sul luogo della prima accoglienza sono arrivati anche gli uomini di Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

