A Mazzarrà Sant’Andrea (Messina) lavori di movimento terra imposti col metodo mafioso: 3 arresti

Mafia

Sequestrati beni e capitale sociale di un’azienda edile per un valore di 500mila euro totali

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) emessa dal Gip di Messina nei confronti di 3 persone (2 in carcere e una agli arresti domiciliari), con l’accusa di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosi.

A finire in carcere Carmelo Bisognano 59 anni e Antonio Giardina 36, ai domiciliari invece il fratello Davide Giardina, 22. Bisognano, sarebbe appartenente al gruppo del Mazzarroti, ed ex collaboratore di giustizia, avvalendosi degli altri due indagati avrebbe esercitato «ingerenza nelle attività economiche ed imprenditoriali nel territorio di Mazzarra Sant’Andrea, imponendosi nel settore del movimento terra, con la complicità, in alcune circostanze, di persone degli uffici tecnici dell’ente locale». L’attività investigativa ha accertato l’attribuzione fittizia a Davide Giardina, incensurato, di una impresa edile, in realtà gestita da Bisognano e da Antonio Giardina, i quali, prodigandosi per ottenere l’assegnazione di appalti da parte del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, avrebbero lucrato sull’affidamento di lavori pubblici.