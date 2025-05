A Misterbianco l’ultimo saluto a Maria Rosa, la bimba di 7 mesi uccisa dalla madre: «Non ci sono parole per una tragedia così grande»

L'ADDIO

I funerali della piccola nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Oggi a Misterbianco l’ultimo saluto a Maria Rosa, la bimba di 7 mesi lanciata dalla madre dal terzo piano del palazzo di via Marchese a Misterbianco, dove la donna viveva con la famiglia. Oggi alle 16 sono cominciati i funerali della piccola nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, celebrati dal parroco Don Nino Vitanza.

Nell’omelia don Vitanza ha sottolineato che «ci sono solo due parole davanti a una simile tragedia: silenzio e preghiera. Silenzio perché non ci sono parole per descrivere un dolore così grande e la preghiera perché ci porti consolazione. Non ci può essere accettazione – ha aggiunto – ma consolazione sì».