A Palermo niente falò per Ferragosto, Lagalla: «Confidiamo nel buonsenso dei cittadini»

i divieti

Il provvedimento riguarda il Parco della Favorita e l’intera area della Riserva Orientata di Monte Pellegrino

Come prevedibile, arrivano le restrizioni da parte del comune di Palermo in vista di Ferragosto. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che vieta assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti all’interno del Parco della Favorita e dell’intera Area della Riserva Orientata di Monte Pellegrino, e manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nelle spiagge. I divieti, che avranno validità solo in alcune fasce orarie, saranno in vigore dal 13 al 16 di agosto. «L’ordinanza – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – si è resa necessaria, come ogni anno, per salvaguardare l’incolumità pubblica, tutelare l’ambiente, il decoro del territorio e, allo stesso tempo, garantire alla collettività il pieno e corretto utilizzo del Parco della Favorita, della Riserva di Monte Pellegrino e delle spiagge. Su tale intendimento, come di consueto, si è riscontrata la piena e unanime condivisione dello stesso Comitato di ordine e sicurezza. Confidiamo nel buonsenso dei cittadini e ringrazio sin d’ora tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine, della Polizia Municipale, delle aziende municipalizzate, di tutte quelle categorie dei più diversi settori che lavoreranno per garantire di vivere un ferragosto quanto più sereno possibile».

I divieti e gli orari