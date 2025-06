«A Palermo una madre in cella detenuta con il figlio neonato»: l’allarme di Antigone

Carcere

«In Sicilia non esistono Istituti a custodia attenuata per detenute madri», dice il presidente regionale l'avvocato Girogio Bisagna

«Abbiamo appreso dal Garante dei detenuti del Comune di Palermo che nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo, una donna detenuta è in cella unitamente al figlio neonato di un mese. La banalità del male, cui ormai le coscienze si sono abituate, questa volta stride anche con il dettato normativo. In Sicilia non esistono Istituti a custodia attenuata per detenute madri, e in tutta Italia ce ne sono solo quattro e nessuno di questi in Sicilia». Lo dicono il presidente di Antigone Sicilia Giorgio Bisagna e il vicepresidente Francesco Leone.