A Picanello la casa adibita a supermarket della droga: il fiuto di Maui non fallisce, un arresto

criminalità

I controlli della Polizia in via Acitrezza

La Polizia di Catania ha scoperto, nel quartiere Picanello, una vera e propria piazza di spaccio, allestita in un’abitazione di via Acitrezza. L’intervento degli agenti della squadra volanti e delle unità cinofile della Questura etnea ha colto di sorpresa il proprietario di casa che, non appena ha aperto, ha subito richiuso la porta, nel vano tentativo di prendere tempo e sottrarsi ai controlli.

Si tratta di un catanese di 34 anni e la presenza della droga è stata connfermata dal fiuto di “Maui”, il cane anti-droga che, con insistenza, ha segnalato al suo conduttore la presenza di sostanza stupefacente. Una volta all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana e, pertanto, hanno provveduto a controllare le singole stanze. Il cane-poliziotto ha condotto gli agenti direttamente in cucina dove sono stati trovati, sul tavolo, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, diversi residui di marijuana nel lavello e per terra. Nonostante il tentativo di nascondere altre buste di marijuana, il fiuto di Maui e le ricerche dei poliziotti hanno permesso di scovare in cucina quasi 80 grammi di marijuana nascosti in parte in un sacchetto all’interno di un cassetto e in parte in una busta nascosta in un elettrodomestico, conservato in un ripostiglio. Durante le fasi di ricerca, i poliziotti non hanno trovato soltanto la droga, ma, nascoste in una bustina lasciata in cucina, anche quattro cartucce per arma da fuoco. La droga e le cartucce sono state sequestrate, mentre il 34enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.

