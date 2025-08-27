A quattro mesi dalla strage di Monreale, una fiaccolata per ricordare le vittime

l'iniziativa

I familiari chiedono «un cambiamento profondo di chi non rispetta la vita e la terra dei siciliani»

A quattro mesi dalla strage di Monreale in cui furono uccisi tre giovanissimi nel corso di una sparatoria, Monreale ieri è scesa in piazza con un corteo e una fiaccolata. In tanti hanno percorso le strade del comune per arrivare fino alla piazza dove si c’è stata la strage.

«Abbiamo organizzato questa manifestazione e la fiaccolata, che si è conclusa in piazza a Monreale per non dimenticare quanto successo e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui numerosi fatti di violenza che si ripetono con troppa frequenza – dicono i familiari della vittime – siamo ormai quasi alla fine delle indagini, oltre ad avere giustizia chiediamo anche un cambiamento profondo di chi non rispetta la vita e la terra dei siciliani».