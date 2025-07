A Riposto “Don Camillo e Peppone”: il sindaco si sente attaccato dal parroco e scrive al vescovo…che difende il secondo

Catania

I fatti che sono stati riportati al primo cittadino Vasta, accaduti in occasione dei recenti festeggiamenti della Madonna del Carmine

Una vera e propria disputa in stile “Don Camillo e Peppone” è scoppiata a Riposto, in provincia di Catania, in occasione dei recenti festeggiamenti della Madonna del Carmine, mettendo in contrapposizione il sindaco Davide Vasta e il parroco don Daniele Raciti.

La scintilla che ha acceso la polemica sono state alcune dichiarazioni pronunciate da Don Raciti durante l’omelia della festa, affermazioni che hanno scatenato la ferma condanna del primo cittadino, sebbene non presente in chiesa al momento dei fatti. Il sindaco Vasta non ha esitato a esprimere il suo “profondo sgomento” per le parole del parroco, inviando una nota ufficiale al Vescovo Raspanti. Secondo Vasta, “durante la funzione religiosa – un momento che dovrebbe essere consacrato alla riflessione spirituale e alla condivisione del messaggio evangelico – don Raciti avrebbe ritenuto opportuno trasformare il pulpito in una tribuna di attacco personale e istituzionale”.

L’accusa specifica mossa dal parroco, secondo il sindaco, sarebbe stata quella di aver “abbandonato il quartiere in cui egli opera”. Un’affermazione che Vasta ha definito “non solo infondata, visto che l’amministrazione ha dimostrato con atti concreti il proprio impegno nei confronti del quartiere Scariceddu, recentemente oggetto di numerosi interventi di riqualificazione e attenzione da parte del Comune.”