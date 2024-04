A San Cristoforo gestione di rifiuti non autorizzata: ditta riceveva decine di tonnellate di rifiuti, una denuncia

catania

I carabinieri hanno contestato al titolare della dittà il mancato rispetto della normativa in termini di sicurezza ambientale

Continua la campagna di prevenzione e contrasto ai reati ambientali e di tutela delle bellezze naturalistiche, avviata in tutto il territorio etneo dal Comando provinciale dei carabinieri di Catania, tra cui spicca la lotta agli ecoreati quali lo smaltimento illecito o irregolare di sostanze inquinanti, crimini ambientali che danneggiano il territorio minacciando la salute pubblica.

I controlli

L’Arma di Catania ha dedicato un focus ai controlli delle imprese che operano, a vario titolo, nel ciclo dello smaltimento dei rottami ferrosi e, dunque, i militari della Stazione di Piazza Dante e quelli del Nucleo Operativo Ecologico carabinieri hanno effettuato un approfondito accertamento di Polizia Ambientale presso un’azienda operante nel settore delle attività di recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi, regolarmente iscritta nel Registro Provinciale delle imprese che esercitano tale prestazione (sottoposta alle procedure semplificare di cui all’articolo 216 del Dlgs 152/2006) con sede nel popoloso quartiere San Cristoforo, a Catania. E’ stato dapprima accertato come la lavorazione dei rifiuti fosse svolta all’interno di un’area coperta di 2000 mq suddivisa in 3 settori, in 2 dei quali avveniva lo stoccaggio del materiale ferroso, in attesa dello smaltimento. Il terzo settore, invece, uno spazio di circa 150mq collocato nell’ultima porzione del capannone, era stato adibito a vero e proprio mercatino dell’usato, dove i materiali ferrosi poco usurati o di valore venivano rivenduti anche a privati cittadini.

La pratica di smaltimento vietata