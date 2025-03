A scuola i fiori sul banco e un minuto di silenzio per ricordare Simone D’Arrigo

IL LUTTO

Lo studente morto per la caduta dal tetto del centro commerciale Etnapolis frequentava il secondo anno del percorso di Ristorazione nella sede dell’istituto professionale Ars di Catania

I fiori sul banco, vuoto. E un minuto di silenzio per ricordare Simone d’Arrigo, lo studente al secondo anno del percorso di Ristorazione nella sede dell’istituto professionale Ars di Catania, morto sabato sera per le gravi ferite riportate dopo essere caduto da un’altezza di 15 metri al centro commerciale Etnapolis.Questa mattina a scuola ci sono i compagni di classe, gli insegnanti e il personale.

«Oltre al momento di raccoglimento – spiega Ernesto Calogero, coordinatore della sede ARS di Catania – ce ne saranno altri di confronto con i ragazzi che sono attoniti, affranti, distrutti dal dolore e hanno, adesso più che mai, bisogno di guide sicure. Noi, in quanto operatori scolastici abbiamo, sentiamo il dovere di stare vicini ai nostri alunni, oltre alla famiglia di Simone a cui va tutto il nostro cordoglio, la nostra vicinanza»

Il centro di formazione professionale Ars metterà a disposizione anche la possibilità di una consulenza legale gratuita, qualora la famiglia ne avesse esigenza e lo richiedesse e altre azioni per dare sostegno ai familiari.

L’indagine