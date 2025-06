A spasso per Librino con una pistola e dosi di crack nel borsello, arrestato un giovane pusher

Catania

I carabinieri hanno concentrato l’attenzione sul cosiddetto “Palazzo di Cemento”

Se ne andava in giro, nel quartiere catanese di Librino, con una pistola clandestina e dosi di crack: è quanto ricostruito dai carabinieri che hanno arrestato un giovane di 20 anni. I militari dell’Arma hanno concentrato l’attenzione sul cosiddetto Palazzo di Cemento, edificio all’interno del quale, nel tempo, si sono registrati diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite. Agli investigatori non è sfuggita la presenza di un uomo che, con atteggiamento circospetto, usciva dall’edificio guardandosi attorno, per poi avviarsi lungo la strada e valutata la situazione, hanno dato inizio a un’attività di osservazione discreta, seguendo il giovane che, allontanatosi dal luogo, ha raggiunto una moto di grossa cilindrata.