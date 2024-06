A Vizzini la Cunzirìa si trasforma in un hub della cultura

Il progetto

Presentato ufficialmente il progetto che trasformerà il borgo in un centro “digitale” per il turismo e la ricerca

«Mi piace stare dalla parte degli ultimi, dei “vinti”, ma, con la serenità dei credenti poi diventano vincitori, si tratta soltanto di saper aspettare». Nello Musumeci riscrive per una volta il concetto verghiano dei “vinti” e – intervenuto ieri alla presentazione del megaprogetto che trasformerà la Cunzirìa in un hub culturale-turistico nel cuore della Sicilia – il ministro riavvolge il nastro con un pizzico di soddisfazione.«Non abbiamo saltato neanche una tappa – ricorda -. Alla fine degli Anni Novanta, da presidente della Provincia ben conoscendo i luoghi, essendo vissuto a due passi da qui, ho compreso come la Cunzirìa grazie al suo patrimonio antropologico oltre che culturale ed economico, potesse rappresentare un grande polo d’attrazione. Ecco perché nel 2000 l’abbiamo sottratto ai privati che l’avevano lasciato in assoluto abbandono e l’abbiamo acquisito al patrimonio pubblico. Da quel momento abbiamo iniziato la riqualificazione del borgo, abbiamo affidato l’incarico al compianto prof Pagnano, ordinario di Disegno all’Università di Palermo, progettato i primi due edifici e finanziati con 5 miliardi lire. Poi lasciai la Provincia e tutto si fermò. Da presidente della Regione mi è poi stata offerta una nuova possibilità quando il ministero della Cultura mise a disposizione della Regione 20 milioni (di euro) del Pnrr per riqualificare un borgo siciliano, e lì non ho avuto un attimo di esitazione nell’indicare la Cunzirìa, l’unico finanziato in Sicilia. Il resto è stato fatto in sinergia con l’Amministrazione comunale e con i privati per un progetto che va al di là di Vizzini».