A19, senso unico alternato nei pressi della Galleria Tremonzelli ma i lavori si faranno solo di notte

Dal 24 al 28 giugno

Dal 24 al 28 giugno, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra i km 69,500 e 72,800 (in corrispondenza della galleria Tremonzelli), sulla corsia di marcia della carreggiata in direzione Palermo, sarà in vigore il divieto di sorpasso per autoveicoli, un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o movieri ed il limite di velocità di 60 km/h. Il provvedimento riguarderà la fascia oraria dalle 23 alle 04 del giorno successivo.

Le limitazioni si rendono necessarie per consentire di effettuare in sicurezza, in galleria, i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e di adeguamento degli impianti tecnologici e, in particolare, per completare il passaggio dei cavi in fibra ottica.