A19: si stacca rimorchio in un tratto a doppio senso, autostrada temporaneamente chiusa a Enna

L'INCIDENTE

Un cassone, che trasportava travi di cemento, si è staccato dalla motrice invadendo la carreggiata opposta in un tratto a doppio senso di circolazione

L’autostrada A19, Catania – Palermo, è chiusa nei pressi dello svincolo di Enna , in direzione Palermo, a causa di un incidente. Un rimorchio, che trasportava travi di cemento, si è staccato dalla motrice invadendo la carreggiata opposta in un tratto a doppio senso di circolazione . Chiuso, dunque, lo svincolo di Enna, in direzione Palermo, Obbligatoria l’uscita ad Enna per gli automobilisti che transitano verso il capoluogo che dovranno attraversare il centro abitato di Enna bassa per raggiungere Caltanissetta prima di reimmettersi in autostrada.

