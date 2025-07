A19, vince la protesta: l’Anas elimina i cantieri di Bagheria e Casteldaccia

il caso

Entro sabato il tratto di autostrada non sarà più interessato dai lavori (ma sono serviti turni h24)

«Con largo anticipo sulla scadenza del 28 luglio, Anas annuncia che nei prossimi giorni saranno rimossi tutti i cantieri presenti nel tratto di A19 compreso fra Bagheria e Casteldaccia, come deciso nell’incontro tra il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in qualità di commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di riqualificazione dell’autostrada A19, e l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme». E’ quanto si legge in una nota dell’Anas.

Venerdì sera verrà portata a termine la rimozione del cantiere di Casteldaccia sulla carreggiata in direzione Catania; l’eliminazione del cantiere sulla carreggiata opposta era già stata fatta due settimane fa. Sabato sera sarà invece tolto il cantiere di Bagheria.