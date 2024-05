Abbandono e incendio di rifiuti: 3 denunce nell’Agrigentino

Controlli

Le tre persone sono state denunciate nell’ambito dell’attività dei Carabinieri del comando provinciale di Agrigento

Due persone sono state denunciate a Cattolica Eraclea da Carabinieri per abbandono di rifiuti e materiale di risulta edile lungo il ciglio della strada. Un uomo è stato invece deferito per il reato di combustione illecita di rifiuti dopo essere stato sorpreso da militari dell’Arma a dare fuoco a un cumulo di spazzatura in un terreno nella frazione di Villaggio Mosè. Le tre persone sono state denunciate nell’ambito dell’attività dei Carabinieri del comando provinciale di Agrigento per reprimere i reati in materia ambientale, nonché l’illecito smaltimento dei rifiuti.

