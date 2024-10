Abusi sessuali su 65enne valdostano, chiesto processo per l’inquilino di origini nissene

Giudiziaria

Secondo l’accusa, l’uomo per mesi avrebbe obbligato il suo padrone di casa ad avere rapporti sessuali con lui e lo avrebbe anche filmato

Si terrà il 20 dicembre davanti al giudice di Aosta Luca Fadda l’udienza preliminare per l’uomo di 57 anni di Caltanissetta accusato di aver violentato il suo padrone di casa e per il quale la procura ha chiesto il processo. Secondo l’accusa, l’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, per mesi avrebbe obbligato il suo padrone di casa, un sessantacinquenne residente in Valle d’Aosta, ad avere rapporti sessuali con lui e lo avrebbe anche filmato.