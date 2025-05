Abusi su minore, la difesa di Don Rugolo contesta le indagini

Giudiziaria

Il sacerdote è stato condannato in primo grado a 4 anni mezzo, dal tribunale di Enna, per il caso di violenza sessuale sollevato da Antonio Messina

Si è tenuta oggi a Caltanissetta la terza udienza del processo d’appello a don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato in primo grado a 4 anni mezzo, dal tribunale di Enna, per violenza sessuale aggravata a danni di minori. Intanto è in corso un procedimento ecclesiastico presso il dicastero per la dottrina della Fede nei confronti del religioso; non è ancora chiaro se il sacerdote sia stato interdetto dal celebrare messa in pubblico o si vada verso la sua riduzione allo stato laicale.