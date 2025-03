Abusi sull’ex compagna: arrestato a Messina

Violenze

La polizia ha eseguito una misura cautelare in carcere adottata con ordinanza del gip di Messina nei confronti di un cittadino egiziano di 27 anni, per atti persecutori, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e furto aggravato ai danni della ex compagna. Lo scorso febbraio scorso, al termine della relazione sentimentale, l’uomo ha cominciato a tempestare la vittima di telefonate, per poi presentarsi nella sua abitazione e, una volta dentro, aggredirla fisicamente e costringerla a subire un rapporto sessuale. Da quel giorno, l’avrebbe costretta a convivere sotto lo stesso tetto, continuando le sue azioni vessatorie anche fuori dall’abitazione ed abusando, in altre circostanze, della donna.

