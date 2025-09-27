Accoltella moglie, figlio e nipote: in Germania è caccia al siciliano Abbate LA FOTO

triplice tentato omicidio

La polizia tedesca ha diffuso la foto dell'uomo, che è ricercato da ieri sera.

Un sessantaseienne di Licata – Mario Abbate – è ricercato dalla polizia tedesca dopo aver accoltellato la moglie, il figlio e la nipote. Il triplice tentato omicidio è avvenuto venerdì mattina nel quartiere di Bruche di Betzdorf, un paesino di circa diecimila abitanti nella Renania. L’aggressione, per motivi ancora non del tutto chiari, si è consumata in un appartamento di Johannes-Krell-Straße, nelle immediate vicinanze della scuola elementare Christophorus. L’uomo, armato di coltello, avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita, ma per fortuna lievemente, anche la nipote di 14 anni. La notizia è riportata su grandrangoloagrigento.it.