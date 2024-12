Accoltella un 18enne a Niscemi durante una lite: arrestato

Nel Nisseno

Si tratta di un 19enne: è accusato di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Un 19enne è stato arrestato dai carabinieri di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, per aver accoltellato un 18enne. La vittima, un diciottenne, si era presentato al pronto soccorso di Gela con ferite da arma da taglio. Poco prima era stato accoltellato più volte a Niscemi al culmine una lite per futili motivi.

Le indagini e le testimonianze raccolte dai militari hanno consentito di individuare l’aggressore che nel frattempo si era disfatto del coltello ed era tornato a casa. La vittima è stata sottoposta a intervento chirurgico all’ospedale di Gela. L’arma è stata trovata e sequestrata e il 19enne condotto ai domiciliari. Il Tribunale di Gela su richiesta della Procura ha convalidato l’arresto e disposto la misura dei domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico.

