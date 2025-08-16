Accoltellato un ventenne per il noleggio dell’auto: fermato il presunto aggressore

il provvedimento

A dare l'allarme la madre della vittima

Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e tentata estorsione ai danni di un 20enne che avrebbe ferito a colpi di coltello. L’episodio risale allo scorso 12 giugno ed è avvenuto in via Piccinni, strada che si trova a ridosso del centro cittadino di Andria. A individuare il presunto autore sono stati gli agenti della squadra mobile della questura di Barletta- Andria – Trani che hanno sottoposto a fermo l’indagato: il provvedimento è stato poi convalidato e il 50enne è in carcere a Trani.