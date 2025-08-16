il provvedimento
Accoltellato un ventenne per il noleggio dell’auto: fermato il presunto aggressore
A dare l'allarme la madre della vittima
Un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e tentata estorsione ai danni di un 20enne che avrebbe ferito a colpi di coltello. L’episodio risale allo scorso 12 giugno ed è avvenuto in via Piccinni, strada che si trova a ridosso del centro cittadino di Andria. A individuare il presunto autore sono stati gli agenti della squadra mobile della questura di Barletta- Andria – Trani che hanno sottoposto a fermo l’indagato: il provvedimento è stato poi convalidato e il 50enne è in carcere a Trani.
Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero avuto un diverbio qualche giorno prima del ferimento, dovuto al noleggio di un’auto. Il 50enne avrebbe minacciato la vittima con una chiave inglese intimandogli di versare dei soldi. Qualche giorno dopo, alle sei e trenta del mattino, avrebbe atteso il 20enne vicino casa e mentre stava andando al lavoro lo avrebbe ferito con un coltello. A dare l’allarme è stata la madre della vittima che ha chiesto aiuto al 112 riferendo che il figlio era inseguito da un uomo armato. Il 50enne è stato trovato a casa di un conoscente.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA