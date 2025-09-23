Accoltellò la moglie e i due figli, assolto per seminfermità mentale

Sciacca

Il giudice ha accolto la richiesta dei legali dell'imputato, gli avvocati Luca Burgio e Maurizio Gaudio

Il gup del tribunale di Sciacca Dino Toscano ha assolto dall’accusa di tentato triplice omicidio Daniele Alba, il meccanico di Cianciana che il 23 maggio del 2024, tra le mura di casa, accoltellò la moglie e i due figli, di tre e sei anni, ferendoli gravemente. Il giudice ha accolto la richiesta dei suoi legali, gli avvocati Luca Burgio e Maurizio Gaudio, di riconoscere all’imputato la seminfermità mentale al momento dei fatti. L’uomo è stato assolto anche dalle accuse di sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale, ma lo ha riconosciuto colpevole per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, commessi prima dell’aggressione. Il giudice ne ha disposto il ricovero, per una durata di sette anni, in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.