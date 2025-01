Accoltellò un giovane davanti alla discoteca Qubba di Misterbianco, 20enne condannato a 6 anni per tentato omicidio

CARLENTINI

L'arrestato è stato condotto all’istituto penale per minorenni di Catania "Bicocca"

I carabinieri della stazione di Carlentini (Siracusa) hanno arrestato un 20enne, con precedenti di polizia, condannato a 6 anni e 4 mesi per il tentato omicidio. I fatti sono avvenuti nell’agosto del 2021 nel piazzale antistante il Qubba, una discoteca di Misterbianco, in provincia di Catania. Il giovane, all’epoca 17enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi aveva accoltellato un 23enne.

Il giovane è stato ritenuto responsabile anche di una rapina a mano armata commessa con volto coperto da passamontagna nel giugno del 2021 a Carlentini (Siracusa). Insieme a un complice, aveva rapinato un 66enne titolare di una barberia minacciandolo con una pistola. A incastrarlo erano stati i filmati della videosorveglianza e le dichiarazioni di alcuni testimoni.