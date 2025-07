Accusa di caporalato per un macellaio nel Palermitano: scatta il sequestro preventivo

Controlli

Lavoratori sfruttati e sottopagati, costretti in alcuni casi anche a fare la spesa alla famiglia del titolare

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal gip del Tribunale di Termini Imerese, a carico di una persona gravemente indiziata del delitto di caporalato a danno di quattro suoi dipendenti. Il provvedimento ha riguardato una macelleria con sede ad Altavilla Milicia, e 7.500 euro, quale profitto dello sfruttamento dei lavoratori. Le indagini, svolte dalla Compagnia di Bagheria su delega della Procura di Termini Imerese, sono state avviate a seguito di un controllo dello stesso Reparto, che aveva accertato l’impiego in nero di quattro lavoratori.