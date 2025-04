Accusato di violenza sessuale da due pazienti, medico assolto perchè il fatto non sussiste

Nel Palermitano

Il medico, dell'ospedale Bianchi di Corleone, era stato sospeso dall’attività

Il gup di Termini Imerese Gregorio Balsamo ha assolto per non aver commesso il fatto un medico di 52 anni in servizio all’ospedale dei Bianchi di Corleone accusato di violenza sessuale verso due pazienti, una era minorenne all’epoca dei fatti. Il medico era stato sospeso dall’attività. Le due giovani pazienti avrebbero detto solo in un secondo momento alle loro madri quanto successo durante la visita. Un racconto su presunte molestie che ha spinto i genitori ad accompagnare le figlie a raccontare tutto agli agenti del commissariato di Corleone.