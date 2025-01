Aci Castello: tenta la truffa del falso carabiniere, ma la vittima era un ufficiale dei Cc in congedo

CARABINIERI

Arrestato un 31 campano che non aveva studiato bene il suo "bersaglio"

Spacciandosi per carabiniere, un campano di 31 anni ha telefonato al numero di casa di una vittima e chiesto una cauzione per “liberare” un parente che era stato arrestato ma ha fatto male la sua scelta, un ufficiale dei carabinieri in congedo di Aci Castello (Catania) che lo ha fatto arrestare. La vittima insospettita, si è rivolto ai militari della locale Stazione, che hanno capito subito che si trattava di una truffa, lo hanno rassicurato in merito alla figlia ed hanno bloccato un 31enne che si è presentato a casa per avere il denaro.