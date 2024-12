Aci Catena, perseguita la ex moglie anche davanti ai carabinieri: divieto di avvicinamento per un 37enne

STALKING E MINACCE

«Muoviti, ché arrivo prima di loro». Solo uno dei messaggi intimidatori dell'uomo alla ex coniuge

I carabinieri della stazione di Aci Catena hanno arrestato in flagranza un 37enne del luogo accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Qualche sera fa, una donna di 33 anni residente ad Aci Catena è andata a denunciare nuove minacce ricevute dall’ex marito aggiungendo, inoltre, dettagli a una precedente querela.

La donna, chiaramente preoccupata, ha raccontato ai militari che l’uomo l’aveva contattata utilizzando il cellulare della figlia minorenne, la quale, dopo aver ricevuto una telefonata dal padre, glielo aveva passato spaventata dal tono minaccioso dell’uomo.

Il 37enne, al telefono, ha affermato: «Puoi chiamare i carabinieri, vedi che sto venendo dove sei tu ora, muoviti che arrivo prima di loro». Non contento l’ex marito ha inviato un ulteriore messaggio intimidatorio, dicendo: «Oggi punizione per tutti».

Dopo avere raccolto la denuncia, i carabinieri, comprendendo il timore della signora e attenti a garantirne la sicurezza, hanno deciso di scortarla in auto fino alla sua abitazione per proteggerla lungo il tragitto. Durante il percorso, l’ex marito è stato visto fermo a bordo della sua auto a un incrocio, proprio lungo il percorso che dalla caserma va verso casa della donna.

Alla vista della pattuglia si è allontanato ma, poco dopo, è tornato con chiari intenti intimidatori, passando a pochi metri dalla ex moglie mentre stava entrando nel portone di casa. Spaventata, la vittima ha subito avvisato i carabinieri. In effetti, il 37enne è tornato nuovamente a transitare davanti quell’abitazione, fermandosi nonostante la presenza ben visibile dei militari.