Aci Sant’Antonio, ruba di notte in una gastronomia ma viene immortalato dalle telecamere: video

CARABINIERI

Il malvivente,, un 35enne di Viagrande, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale per furto aggravato

Nella notte tra sabato e domenica, un 35enne di Viagrande è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale per furto aggravato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso intorno alle 3.30 mentre cercava di fuggire dopo essersi introdotto in un esercizio commerciale di via Lavina.

Alla vista dei militari, il sospetto ha tentato la fuga lanciandosi addirittura dal tetto dell’edificio, ma è stato immediatamente bloccato. Addosso gli sono stati trovati oltre 60 euro in monete, una banconota strappata e un cellulare con la torcia ancora accesa.

La sua versione dei fatti — un presunto inseguimento da parte di uno sconosciuto — è apparsa subito poco credibile. La conferma del furto è arrivata poco dopo, grazie alle immagini di videosorveglianza: il 35enne aveva forzato una porta sul retro e svuotato il registratore di cassa.