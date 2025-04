Acireale, arrestato per stalking un 43enne: perseguitava una donna sposata

Polizia

L’uomo, bloccato dalla polizia in flagranza nelle vicinanze dell’abitazione della donna, è accusato di atti persecutori.

La polizia ha arrestato ad Acireale (Catania) un uomo di 43 anni che avrebbe perseguitato e molestato una donna sposata e con figli. Nonostante lei l’avesse denunciato, lui avrebbe continuato a tormentarla con messaggi offensivi e a seguirla con appostamenti sempre più frequenti fino ad affiggere messaggi con foto allusive e scritte farneticanti nei pressi della sua abitazione. L’uomo, bloccato in flagranza nelle vicinanze dell’abitazione della donna, è accusato di atti persecutori. A chiedere aiuto agli agenti è stata la vittima dopo che il 43enne, nonostante tutti i rifiuti categoricamente espressi dalla vittima, si sarebbe presentato davanti la sua abitazione e avrebbe citofonato per chiederle di incontrarla. Ad attendere l’uomo c’erano però i poliziotti. Il 43enne è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

