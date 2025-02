Acireale, aveva due fucili in casa: erano del padre defunto. Arrestato dalla polizia

Catania

Non aveva mai presentato l’obbligatoria denuncia al Commissariato

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ad Acireale ha arrestato un 48enne acese per il reato di detenzione illegale di armi, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

La misura è stata adottata a seguito degli accertamenti svolti da personale della squadra di polizia amministrativa del Commissariato di P.S. di Acireale nell’ambito della costante attività di monitoraggio volta a verificare la sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi in capo ai detentori di armi. Infatti, la normativa vigente prevede l’obbligo per i detentori di armi, sprovvisti della licenza di porto delle stesse, di produrre ogni cinque anni la certificazione medica attestante il possesso delle capacità psicofisiche; la mancata produzione di tale certificazione può determinare la confisca delle armi detenute. I controlli riguardano anche alla regolare tenuta delle armi, che devono essere custodite in modo idoneo dalle persone e nei luoghi indicati nella denuncia di detenzione.