Acireale, due operai colpiti da una fiammata durante la rimozione della pompa di benzina dismessa

Il caso

Il distributore di carburante era nel cortile della caserma acese dell'Arma dei carabinieri. I due sono ricoverati in prognosi riservata al Cannizzaro.

Due operai sono in prognosi riservata al Cannizzaro di Catania per la gravità delle ustioni che hanno riportato durante un intervento di rimozione di una pompa di benzina dismessa, che si trova nel cortile della caserma dei carabinieri di Acireale, in provincia di Catania.

L’incidente è avvenuto stamattina. I due operai sono stati investiti da una fiammata che si è sviluppata durante le operazioni di rimozione del distributore di carburante, che da tempo però era stato dismesso. Oggi era stato pianificato l’intervento da parte della ditta. Entrambi gli operai, un 57enne e un 60enne, che stavano lavorando hanno riportato ustioni e sono stati trasportati d’urgenza al Cannizzaro di Catania. Al momento la prognosi è riservata.

