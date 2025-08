Acireale, grasso che cola dalle pareti e ragnatele sui piani di lavoro: sequestrato dai Nas un panificio

CARABINIERI

Il titolare è stato segnalato alla competente autorità sanitaria

I carabinieri del Nas di Catania hanno sottoposto a sequestro amministrativo un panificio dell’Acese dopo che, durante un controllo, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie. Il titolare è stato segnalato alla competente autorità sanitaria.

Tra le irregolarità contestate, si legge in una nota dell’Arma, «la notevole presenza di grasso percolante lungo le pareti, l’ammaloramento dell’intera struttura con soffitti e pareti con ampie porzioni di scrostatura, la pavimentazione mancante di idoneo rivestimento e pertanto non salificabile, ragnatele diffuse sui piani di lavoro tanto da inficiare la salubrità dei prodotti di panificazione in lavorazione».

