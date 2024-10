Acireale, inseguimento in centro tra polizia e un furgone: dentro due scooter rubati

L'episodio

I due malviventi sono fuggita a piedi: anche il furgone era stato rubato

Ad Acireale nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha recuperato e riconsegnato ai legittimi proprietari tre mezzi rubati. Durante il servizio di pattugliamento a bordo della volante i poliziotti del commissariato hanno notato, in via Lazzaretto, un furgone bianco con due persone a bordo, cui hanno intimato l’alt per procedere a controllo. Il conducente dell’autocarro ha però accelerato repentinamente per dare inizio ad una spericolata fuga per le vie del centro cittadino. I fuggitivi hanno imboccato alcune vie in controsenso e ad alta velocità, effettuando manovre pericolose per l’incolumità degli altri automobilisti e pedoni, nonché dei poliziotti, che sono riusciti a tallonarli senza mai perderli di vista.