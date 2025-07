Acireale, omicidio Agata Scuto: confermato in appello l’ergastolo a Rosario Palermo

Giudiziaria

Ergastolo confermato nei confronti di Rosario Palermo, per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Agata Scuto, scomparsa da Acireale 13 anni fa. La Corte d’Assise d’Appello di Catania ha quindi accolto la richiesta del sostituto Pg, Antonio Nicastro. La storia processuale è quella del cold case che finì al centro di una puntata di “Chi l’ha visto?”: a un certo punto arrivò una segnalazione anonima che disse di cercare il cadavere della ventenne disabile nello scantinato di casa della madre. In quella cantina non fu trovato alcun corpo dai carabinieri, ma ormai il fascicolo era stato riaperto. E Palermo cominciò a spaventarsi e fece diversi passi falsi. Pensò anche di crearsi un falso alibi con la complicità di alcune persone. Palermo, che all’epoca della scomparsa di Agata conviveva con la madre della vittima, disse che il giorno dell’allontanamento della giovane non era ad Acireale ma in campagna. Portò sull’Etna anche una rondellina di ferro macchiata di sangue come prova di una sua caduta.