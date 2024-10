Acireale, richiesta di assoluzione per Barbagallo accusato di tentata induzione indebita

Giudiziaria

Il sostituto Pg Nicolò Marino ha chiesto ai giudici della seconda Corte d’appello di Catania di assolvere il sindaco in carica nel 2014 e attuale primo cittadino di Acireale, Roberto Barbagallo, per tentata induzione indebita. Il procedimento, incardinato su indagini della guardia di finanza di Catania, verte su presunte pressioni su venditori ambulanti per favorire la campagna elettorale del deputato regionale, allora di Sicilia Futura, Nicola D’Agostino, risultato sempre estraneo sia alle indagini che al procedimento. Nell’udienza di oggi sono intervenuti anche i difensori di Barbagallo, gli avvocati Pierfrancesco Continella e Vincenzo Mellia, che hanno insistito nella richiesta di archiviazione con ulteriori argomentazioni. La Corte d’appello ha aggiornato il processo al 5 dicembre per la lettura della sentenza.