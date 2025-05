Acireale: tenta la truffa telefonica spacciandosi per poliziotto. Ma l’anziana lo “incastra”

Il caso

Gli agenti del Commissariato acese hanno deferito un 46enne catanese

Pensava di aver ingannato un’anziana di Acireale, ma alla fine è incappato nelle maglie dei poliziotti allertati dalla vittima. Protagonista un 46enne catanese che, contattando la donna alla sua linea telefonica fissa, si era spacciato per un appartenente alle forze dell’ordine.All’anziana aveva raccontato l’ormai collaudato “refrain” ovvero l’incidente stradale provocato dalla figlia con un ferito grave: l’arresto immediato per l’autrice del presunto sinistro si sarebbe potuto evitare col pagamento di una somma.

L’anziana donna non ha abboccato e con straordinaria lucidità ha teso la trappola al truffatore assieme al figlio, in quel momento in casa. Quest’ultimo ha contattato il Commissariato acese e, pochi istanti più avanti, si è sostituito al telefono alla madre imitandone la voce, così da tenere impegnato il truffatore e pattuendo con lui il pagamento di 16.800 euro, parte in oro e preziosi oltre a 3mila euro in contanti. Il tutto consegnato personalmente. Trascorsi pochi minuti, un complice del truffatore si è presentato al domicilio della vittima, piazzandosi sul pianerottolo. L’anziana ha aperto parzialmente la porta, invitando ad avvicinarsi l’esattore che, però, si è insospettito notando il figlio in casa.