Acireale, violenza sessuale sulla ex compagna, arrestato un 46enne

Il caso

Le indagini erano state avviate dopo la denuncia della vittima nei confronti dell’uomo

La polizia ha arrestato un 46enne di Acireale, in provincia di Catania per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia della vittima nei confronti dell’uomo che non avrebbe accettato la fine della loro relazione sentimentale.Durante un incontro che sarebbe dovuto servire a chiarire il loro rapporto, il 46enne avrebbe chiusa la donna in una camera di casa sua sottoponendola, per ore, a violenza fisica e pretendendo rapporti sessuali.