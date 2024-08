Acquazzone su Catania ma è un’illusione: da lunedì Caronte tornerà a far bollire la Sicilia

meteo

Le previsioni per i prossimi giorni

L’acquazzone in serata a Catania ma non bisopgnma illudersi perché da lunedì si torna al caldo intenso. Il sito www.iLMeteo.it prevede per le prossime ore qualche temporale sparso anche al Centro-Sud, cosa che quantomeno avrà il potere di rinfrescare un po’ l’aria rovente preesistente. Qualche pioggia isolata anche in Sicilia. Ma già da domenica 4 l’anticiclone Caronte tornerà a fare sentire la sua forza e quindi temperature di nuovo più vicine ai 40° che non ai 30°.