Addio a Franco Ligas, il volto storico dello sport di Mediaset è morto a 79 anni

giornalismo

Originario della Sardegna si è spento oggi all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze

È morto a 79 anni Franco Ligas, storico telecronista sportivo e volto storico di Mediaset, protagonista di memorabili dirette sulla Champions League, il pugilato e momenti indimenticabili dello sport italiano dagli anni ’80 in poi. La sua voce, ironica e precisa, ha accompagnato generazioni di telespettatori, trasformando ogni evento in un racconto appassionante. Ligas si è spento oggi all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze.

Un talento nato a Oristano e cresciuto a Firenze

Nato a Oristano, Ligas si trasferì a Firenze a soli 23 anni. Dopo una lunga gavetta, esordì nel 1976 su Tele Libera Firenze, firmando un’intervista “scoppiettante” a Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, subito dopo il trionfo italiano in Coppa Davis. Da qui iniziò una carriera costellata di successi, che lo portò a distinguersi per competenza e versatilità, raccontando con lo stesso entusiasmo ippica, pugilato, calcio e ciclismo.

Dda – Dirittura d’Arrivo e il grande salto a Mediaset

Conduttore del programma Dda – Dirittura d’Arrivo su Elefante TV, un contenitore giornaliero di otto ore, Ligas riuscì a dare spazio alle sue grandi passioni con uno stile narrativo coinvolgente. Il grande salto avvenne nel 1984 con l’ingresso a Mediaset, dove rimase fino al 2013, firmando telecronache passate alla storia, dalle imprese europee delle squadre italiane ai match più spettacolari sul ring.

La passione per il calcio e le altre discipline

Grande appassionato di calcio e tifoso dichiarato di Cagliari e Fiorentina, Ligas ha raccontato anche le magie di Diego Armando Maradona, passando con disinvoltura dal basket alle corse dei cavalli, mantenendo sempre uno stile inconfondibile, ironico ma mai superficiale. Dopo il pensionamento, ha continuato a esprimere la sua passione tramite un blog personale dedicato allo sport.

Il cordoglio del mondo sportivo e istituzionale

In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Il presidente Sandro Bennucci e gli organismi dell’Associazione Stampa Toscana, insieme a Franco Morabito, presidente del Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi, esprimono il loro dolore per la perdita di un collega stimato e amato. “Un abbraccio va alla moglie, la collega Simona Bombacci, e a tutta la famiglia, da parte di tutti i giornalisti che hanno ammirato lo stile, la professionalità e la passione di Franco Ligas”, scrivono Bennucci e Morabito.

Il saluto della sindaca di Firenze