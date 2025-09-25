Addio a Giorgio Di Nuovo, era stato uno dei primi conduttori del tg regionale della Rai

il lutto

Originario di Campofelice di Roccella, aveva 86 anni

Si è spento a Palermo all’età di 86 anni il giornalista Giorgio Di Nuovo, originario di Campofelice di Fitalia. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con numerose testate e si è distinto anche per il suo impegno sindacale. Di Nuovo ha lavorato per molti anni al Tgr Sicilia, dove è stato uno dei primi conduttori del Tg regionale e ha ricoperto il ruolo di vicecapo redattore.

Il funerale sarà celebrato domani venerdì, alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe a Campofelice di Roccella. L’anno scorso era stato premiato dall’Ordine dei giornalisti per avere raggiunto i 50 anni di iscrizione. Di Nuovo è stato anche un rappresentante sindacale nella Fnsi e sindaco di Campofelice di Fitalia, un piccolo paese della provincia di Palermo.

