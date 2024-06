Adrano, scoperta una piantagione “guerrilla” di marijuana: arrestati i due giovanissimi che la curavano

POLIZIA

I due coltivatori hanno cercato di fuggire, ma uno è stato catturato prima di raggiungere la sua auto e l'altro si è poi presentato in commissariato

Una piantagione di canapa indiana in stile guerrilla è stata scoperta tra la vegetazione e le sciare di un terreno abbandonato in contrada Dagala, in territorio di Adrano (Catania) dalla Polizia, che ha arrestato due giovani, rispettivamente di 24 e 21 anni, che se ne stavano prendendo cura.

Con guerrilla gardening si intende una forma di giardinaggio praticata su terreni sui quali non si ha il diritto legale di coltivare, come terreni abbandonati, aree dismesse o proprietà private. In parole semplici, la coltivazione guerrilla consiste nel coltivare di nascosto delle piante di cannabis all’aria aperta. La location è di solito uno spazio sperduto in mezzo alla natura, “allo stato brado” e poco visibile, poiché l’obiettivo è proprio quello di assicurarsi che nessuno scopra le piante.

E così era la piantagione – in tutto una cinquantina di piante – curata dai due giovani arrestati: era stata creata in un’area difficilmente accessibile. Le piante, curate e discretamente alte, erano nascoste dai dislivelli del terreno, formazioni rocciose, rovi e muri a secco.

La fuga

Ma tutto ciò non è bastato ad evitare occhi indiscreti. I due sono stati visti arrivare e depositare diversi sacchi di terriccio, raccordi per tubature e altro materiale, per poi allontanarsi e ritornare poco dopo con un fusto in plastica. Alla vista degli agenti hanno lanciato loro contro il grosso fusto e sono fuggiti per le campagne. Uno si è presentato poi nel luogo dove aveva lasciato l’auto, l’altro in Commissariato. I due arrestati sono accusati in concorso di coltivazione illegale di diverse tipologie di cannabis e resistenza a pubblico ufficiale. I due giovani sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.