Adrano: si barrica in casa, lancia oggetti dal balcone, ferisce due agenti e si arrende dopo ore di tensione

NOTTE DI PAURA

Nemmeno le unità operative speciali erano riuscite a sfondare la porta dell'abitazione bloccata con una scala dall'uomo che aveva anche due cani aggressivi a protezione

Ha ferito due agenti di polizia e danneggiato l’autoscala dei vigili del fuoco il pregiudicato di 48 anni che, nella notte tra l8 e il 9 marzo ha lanciato in strada, dal balcone della sua abitazione di Adrano (Catania), dove si era barricato, degli oggetti pesanti creando un pericolo per i passanti. L’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

Nonostante una lunga opera di persuasione, ricostruisce la Questura di Catania, gli agenti non sono riusciti a far desistere dal suo comportamento il 48enne che, “protetto” anche da due aggressivi cani di razza lupo cecoslovacco, ha continuato a lanciare in strada dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta e persino mobili pesanti. Il movente del gesto sarebbe da collegare a non meglio precisate vicende familiari.

Sul posto, oltre a personale di squadra mobile, Upgs e reparto prevenzione crimine Sicilia orientale, sono stati attivati i negoziatori della Questura di Catania e la squadra di negoziazione provinciale, ma l’uomo ha continuato a gettare pericolosamente oggetti, ferendo due agenti, che hanno riportato ferite giudicate guaribili in sei giorni al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, e danneggiando l’autoscala dei vigili del fuoco di Adrano.

Le Unità speciali

In considerazione della pericolosità della situazione e dei precedenti penali del 48enne è stato richiesto l’intervento dell’Unità operativa di pronto intervento (Uopi) della polizia, che è giunta da Palermo, per entrare nell’abitazione. Un loro primo tentativo di ingresso con un ariete non è andato a buon fine perché l’uomo aveva posizionato dietro la porta di casa una scala in ferro. I poliziotti lo hanno allora attirato sul balcone e lo hanno colpito con una pistola a impulsi elettrici, ma anche questo tentativo non è andato a buon fine perché il 48enne indossava un giubbotto pesante che lo ha protetto.