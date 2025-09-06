Aerei israeliani a Sigonella, il Pd chiede conto a Schifani: «La Regione ne era al corrente?»

il caso

La deputata regionale e vice segretaria siciliana dem Valentina Chinnici, prima firmataria di un’interrogazione urgente al presidente

«La Sicilia non può e non deve essere trasformata in una piattaforma logistica e di intelligence per operazioni belliche condotte da altri Stati, al di fuori dei mandati Onu e in violazione del diritto internazionale. Chiediamo massima trasparenza e chiarezza al governo nazionale sulla presenza e sulle attività di aerei militari israeliani nello spazio aereo siciliano e nella base di Sigonella».

Così la deputata regionale e vice segretaria siciliana del Pd Valentina Chinnici, prima firmataria di un’interrogazione urgente al presidente della Regione, Renato Schifani, sottoscritta da tutti i deputati del gruppo dem.

L’interrogazione prende spunto dalle notizie diffuse da organi di stampa nazionale e locale, che parlano dell’utilizzo della base Nato di Sigonella e dello spazio aereo siciliano da parte di velivoli da ricognizione (spy planes) e di supporto (KC-130H) militari israeliani, potenzialmente connessi al conflitto nella striscia di Gaza.