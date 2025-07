Aeroporto di Catania, 12 i voli cancellati per la gru fuori posto: lamentele dei passeggeri per i disagi e le scarse informazioni

TRASPORTO AEREO

La maggior parte degli aerei in arrivo sono stati dirottati sugli scali di Palermo e Comiso

Sono stati “soltanto” dodici, tra arrivi e mancate partenze, i voli cancelli per la chiusura della pista dell’aeroporto di Catania, che è rimasto non operativo per diverse ore a causa di una gru del cantiere di Rfi impegnata nei lavori per il prolungamento della pista che è rimasta temporaneamente bloccata rappresentando un pericoloso ostacolo per il volo.

Ecco la lista dei voli coinvolti nei disagi: il volo Ita AZ1747 per Linate; il Delta airlines DL244 proveniente da New York e il DL245 che sarebbe dovuta atterrare all’aeroporto JKF; il volo Malta airlines KM640 proveniente da Milano e il KM 641 che sarebbe dovuto atterrare a Malpensa; il volo easy Jet EC4108 proveniente da Napoli; il volo della Edelweiss WK398 proveniente da Zurigo e il WK399 che sarebbe dovuto decollare per la città svizzera; e quattro voli di Ryanair: FR4860 proveniente da Roma, FR1577 da Bergamo, FR4313 da Napoli e FR8269 da Pisa.

Forti disagi per i passeggeri, molti dei quali sono rimasti in aeroporto nell’attesa di potere partire ma hanno lamentato la scarsità di informazioni. La maggior parte dei voli in arrivo sono stati dirottati sugli scali di Palermo e Comiso, dove anche lì ci sono stati mugugni dei passeggeri per i forti ritardi accumulati e per l’organizzazione dei bus diretti alla destinazione finale, cioè Catania.

L’inconveniente alla gru non era certo prevedibile, ma gli utenti hanno protestato, anche con telefonate presso la nostra redazione, per la gestione di questa emergenza, che ha bloccato per oltre tre ore il 5° scalo aereo d’Italia per traffico passeggeri.