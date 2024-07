Aeroporto di Catania, preso ladro di salumi e formaggi: li nascondeva in bagno

il furto

Prima di imbarcarsi per un volo ha pensato di fare rifornimento tra i vari negozi dello scalo di Fontanarossa. La Polizia di Frontiera ha ritrovato la refurtiva in un servizio igienico

Ha pensato, prima di imbarcarsi per un volo, di fare rifornimento di salumi e formaggi, ma anche di biscotti e profumi, rubandoli dai punti vendita presenti nell’area partenze dell’aeroporto di Catania. L’autore è un un 50enne di Adrano, già giudicato per precedenti reati, che è stato però scoperto dai dipendenti delle diverse attività commerciali che, dopo averlo notato aggirarsi tra gli espositori con fare sospetto, hanno richiesto l’intervento degli agenti della Polizia di Frontiera. Immediatamente, i poliziotti hanno avviato le ricerche, ricostruendo i diversi spostamenti all’interno dei negozi, mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Non appena si è accorto di essere stato individuato, il 50enne ha provato a divincolarsi tra gli i corridoi dello scalo aereo per poi intrufolarsi nell’area dei servizi igienici, chiudendosi in quelli riservati alle persone con ridotta mobilità.

Salumi e formaggi in un mobiletto dentro il bagno disabili