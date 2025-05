Affitta villetta a due uomini che ci coltivavano marijuana: ricorso dopo bolletta della luce da 388mila euro

Giustizia monocratica

E' quanto accaduto ad una pensionata di Casteldaccia che ha vinto il ricorso

Il giudice della terza sezione monocratica civile di Palermo, Rita Paola Terramagra, ha accolto il ricorso presentato da una donna di 77 anni, pensionata dell’Enel, alla quale era arrivata una bolletta della luce di 383mila euro per la villetta di sua proprietà, a Casteldaccia, che aveva dato in locazione nel settembre 2019 a due uomini che hanno trasformato una porzione dell’immobile in una serra indoor per coltivare marijuana, con tanto di allaccio abusivo dell’impianto alla rete elettrica. Quando ha ricevuto la bolletta la pensionata ha avuto un ictus.